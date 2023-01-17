Феодосий Степанов
Место рождения
Дата рождения04.01.1815 ст.
Дата смертиПосле 1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1815 ст.
Отец: Степан Григорьев
Мать: Федосья Сергеева
Родился в д. Буйцы (Страхова), ныне не существующей.
Рождение ребёнка
20.06.1843 ст.
Дочь: Агриппина Феодосиева
Мать ребёнка: Долгова Ксения Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долгова Ксения Дмитриева
Смерть
После 1853