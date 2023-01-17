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Феодосий Степанов

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Место рождения

Страховка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

04.01.1815 ст.

Дата смерти

После 1853

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1791 г.р.

Мать

Вычислено 1789 г.р.

Жена

1817 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1815 ст.

Отец: Степан Григорьев

Мать: Федосья Сергеева

Страховка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Родился в д. Буйцы (Страхова), ныне не существующей.
Рождение ребёнка
20.06.1843 ст.

Дочь: Агриппина Феодосиева

Мать ребёнка: Долгова Ксения Дмитриева

Страховка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Ксения Дмитриева

Смерть
После 1853
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