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Долгова Ксения Дмитриева

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Место рождения

Сальково Веневского уезда Тульской губернии

Дата рождения

14.01.1817 ст.

Дата смерти

После 1853

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1817 ст.

Отец: Долгов Дмитрий Егоров

Мать: Матрона Андреева

Сальково Веневского уезда Тульской губернии
Сальково - ныне не существующая деревня на территории городского округа Серебряные пруды Московской обл.
Рождение ребёнка
20.06.1843 ст.

Дочь: Агриппина Феодосиева

Отец ребёнка: Феодосий Степанов

Страховка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феодосий Степанов

Место жительства
Неизвестно
Страховка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Проживала в д. Буйцы (Страхова), ныне не существующей.
Смерть
После 1853
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