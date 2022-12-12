Долгова Ксения Дмитриева
Место рожденияСальково Веневского уезда Тульской губернии
Дата рождения14.01.1817 ст.
Дата смертиПосле 1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1817 ст.
Отец: Долгов Дмитрий Егоров
Мать: Матрона Андреева
Сальково Веневского уезда Тульской губернии
Сальково - ныне не существующая деревня на территории городского округа Серебряные пруды Московской обл.
Рождение ребёнка
20.06.1843 ст.
Дочь: Агриппина Феодосиева
Отец ребёнка: Феодосий Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Феодосий Степанов
Место жительства
Неизвестно
Проживала в д. Буйцы (Страхова), ныне не существующей.
Смерть
После 1853