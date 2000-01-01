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Долгов Дмитрий Егоров

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Место рождения

Сальково Веневского уезда Тульской губернии

Дата рождения

04.02.1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1770 г.р.

Мать

Вычислено 1766 г.р.

Жена

Вычислено 1796 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1792 ст.

Отец: Егор Сергеев

Мать: Татьяна Васильева

Сальково Веневского уезда Тульской губернии
Сальково - ныне не существующая деревня на территории городского округа Серебряные Пруды Московской обл.
Рождение ребёнка
14.01.1817 ст.

Дочь: Долгова Ксения Дмитриева

Мать ребёнка: Матрона Андреева

Сальково Веневского уезда Тульской губернии
Сальково - ныне не существующая деревня на территории городского округа Серебряные пруды Московской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Андреева

Смерть
Неизвестно
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