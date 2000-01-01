Долгов Дмитрий Егоров
Место рожденияСальково Веневского уезда Тульской губернии
Дата рождения04.02.1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1792 ст.
Отец: Егор Сергеев
Мать: Татьяна Васильева
Сальково Веневского уезда Тульской губернии
Сальково - ныне не существующая деревня на территории городского округа Серебряные Пруды Московской обл.
Рождение ребёнка
14.01.1817 ст.
Дочь: Долгова Ксения Дмитриева
Мать ребёнка: Матрона Андреева
Сальково Веневского уезда Тульской губернии
Сальково - ныне не существующая деревня на территории городского округа Серебряные пруды Московской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Андреева
Смерть
Неизвестно