Матрона Андреева
женский, родилась Вычислено 1796
умерла Неизвестно
Супруги
Долгов Дмитрий Егоров04.02.1792 ст. г.р.
Дети
Долгова Ксения Дмитриева14.01.1817 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сальково Веневского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
14.01.1817 ст.
Дочь: Долгова Ксения Дмитриева
Отец ребёнка: Долгов Дмитрий Егоров
Сальково Веневского уезда Тульской губернии
Смерть
Неизвестно