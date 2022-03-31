Матрона Андреева Вычислено 1796 — найти родственников по фамилии на Familio

Матрона Андреева

Автор
МБ
Бухаркина М.

женский, родилась Вычислено 1796

умерла Неизвестно

Супруги
Долгов Дмитрий Егоров04.02.1792 ст. г.р.
Дети
Долгова Ксения Дмитриева14.01.1817 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Дмитрий Егоров

Место жительства
Неизвестно
Сальково Веневского уезда Тульской губернии

Сальково - ныне не существующая деревня на территории городского округа Серебряные Пруды Московской обл.

Рождение ребёнка
14.01.1817 ст.

Дочь: Долгова Ксения Дмитриева

Отец ребёнка: Долгов Дмитрий Егоров

Сальково Веневского уезда Тульской губернии

Сальково - ныне не существующая деревня на территории городского округа Серебряные пруды Московской обл.

Смерть
Неизвестно

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