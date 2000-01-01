Матрона Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1817 ст.

Дочь: Долгова Ксения Дмитриева

Отец ребёнка: Долгов Дмитрий Егоров

Сальково Веневского уезда Тульской губернии
Сальково - ныне не существующая деревня на территории городского округа Серебряные пруды Московской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Дмитрий Егоров

Место жительства
Неизвестно
Сальково Веневского уезда Тульской губернии
Сальково - ныне не существующая деревня на территории городского округа Серебряные Пруды Московской обл.
Смерть
Неизвестно
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