Матрона Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1817 ст.
Дочь: Долгова Ксения Дмитриева
Отец ребёнка: Долгов Дмитрий Егоров
Сальково Веневского уезда Тульской губернии
Сальково - ныне не существующая деревня на территории городского округа Серебряные пруды Московской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сальково Веневского уезда Тульской губернии
Сальково - ныне не существующая деревня на территории городского округа Серебряные Пруды Московской обл.
Смерть
Неизвестно