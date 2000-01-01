Аграфена Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1765
Дочь: Дарья Миронова
Отец ребёнка: не указан
Сальково Веневского уезда Тульской области
Сальково - ныне не существующая деревня на территории городского округа Серебряные пруды Московской обл.
Смерть
Неизвестно