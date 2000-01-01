Аграфена Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1765 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1765

Дочь: Дарья Миронова

Отец ребёнка: не указан

Сальково Веневского уезда Тульской области
Сальково - ныне не существующая деревня на территории городского округа Серебряные пруды Московской обл.
Смерть
Неизвестно
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