Саваренский Митрофан Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1863
Дата смертиПосле 1928
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1863
Работа или профессия
Неизвестно
священник Смоленской церкви с. Тюрюково
Бракосочетание
22.07.1892
Рождение ребёнка
04.07.1893
Рождение ребёнка
29.01.1895
Рождение ребёнка
09.10.1896
Рождение ребёнка
03.07.1899
Сын: Саваренский Борис Митрофанович
Мать ребёнка: Саваренская (Смирнова) Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
04.01.1914
Дочь: (Саваренская) Татьяна Митрофановна
Мать ребёнка: Саваренская (Смирнова) Анастасия Александровна
Смерть
После 1928