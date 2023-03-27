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Саваренский Митрофан Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1863

Дата смерти

После 1928

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1863

Отец: Саваренский Константин Иванович

Мать: Саваренская (Архангельская) Анна Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
священник Смоленской церкви с. Тюрюково
Бракосочетание
22.07.1892

Жена: Саваренская (Смирнова) Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
04.07.1893

Сын: Саваренский Владимир Митрофанович

Мать ребёнка: Саваренская (Смирнова) Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
29.01.1895

Сын: Саваренский Константин Митрофанович

Мать ребёнка: Саваренская (Смирнова) Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
09.10.1896

Сын: Саваренский Анатолий Митрофанович

Мать ребёнка: Саваренская (Смирнова) Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
03.07.1899

Сын: Саваренский Борис Митрофанович

Мать ребёнка: Саваренская (Смирнова) Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
04.01.1914

Дочь: (Саваренская) Татьяна Митрофановна

Мать ребёнка: Саваренская (Смирнова) Анастасия Александровна

Смерть
После 1928

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