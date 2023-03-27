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Саваренский Константин Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

24.10.1906

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Саваренский Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1853

Дочь: Аретинская Евдокия Константиновна

Мать ребёнка: Саваренская Анна Семеновна

Рождение ребёнка
20.06.1854

Сын: Саваренский Павел Константинович

Мать ребёнка: Саваренская Анна Семеновна

Рождение ребёнка
05.08.1859

Сын: Саваренский Александр Константинович

Мать ребёнка: Саваренская Анна Семеновна

Рождение ребёнка
16.06.1860

Сын: Саваренский Петр Константинович

Мать ребёнка: Саваренская Анна Семеновна

Рождение ребёнка
17.01.1863

Сын: Саваренский Митрофан Константинович

Мать ребёнка: Саваренская Анна Семеновна

Рождение ребёнка
22.05.1865

Сын: Саваренский Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: Саваренская Анна Семеновна

Рождение ребёнка
17.08.1866

Сын: Саваренский Александр Константинович

Мать ребёнка: Саваренская Анна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саваренская Анна Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
священник Благовещенской церкви пог. Митрофановский Шуйского у.
Смерть
24.10.1906
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