Саваренский Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти24.10.1906
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Саваренский Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1853
Дочь: Аретинская Евдокия Константиновна
Мать ребёнка: Саваренская Анна Семеновна
Рождение ребёнка
20.06.1854
Сын: Саваренский Павел Константинович
Мать ребёнка: Саваренская Анна Семеновна
Рождение ребёнка
05.08.1859
Сын: Саваренский Александр Константинович
Мать ребёнка: Саваренская Анна Семеновна
Рождение ребёнка
16.06.1860
Сын: Саваренский Петр Константинович
Мать ребёнка: Саваренская Анна Семеновна
Рождение ребёнка
17.01.1863
Сын: Саваренский Митрофан Константинович
Мать ребёнка: Саваренская Анна Семеновна
Рождение ребёнка
22.05.1865
Сын: Саваренский Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: Саваренская Анна Семеновна
Рождение ребёнка
17.08.1866
Сын: Саваренский Александр Константинович
Мать ребёнка: Саваренская Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник Благовещенской церкви пог. Митрофановский Шуйского у.
Смерть
24.10.1906