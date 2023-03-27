Саваренский Александр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1866
Дата смерти15.02.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1866
Рождение ребёнка
24.01.1899
Дочь: Валентина Александровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1900
Сын: Саваренский Владимир Александрович
Мать ребёнка: Саваренская Мария Лавровна
Иваново-Вознесенск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.02.1911
Иваново-Вознесенск
Причина смерти: чахотка