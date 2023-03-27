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Саваренский Александр Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1866

Дата смерти

15.02.1911

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1866

Отец: Саваренский Константин Иванович

Мать: Саваренская Анна Семеновна

Рождение ребёнка
24.01.1899

Дочь: Валентина Александровна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1900

Сын: Саваренский Владимир Александрович

Мать ребёнка: Саваренская Мария Лавровна

Иваново-Вознесенск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саваренская Мария Лавровна

Смерть
15.02.1911
Иваново-Вознесенск
Причина смерти: чахотка
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