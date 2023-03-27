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(Саваренская) Валентина Александровна
(Саваренская) Валентина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.01.1899
Пол
Женский
Отец
Саваренский Александр Константинович
1866 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
24.01.1899
Отец:
Саваренский Александр Константинович
Мать:
?
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