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(Саваренская) Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1899

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
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Место
Комментарий
Рождение
24.01.1899

Отец: Саваренский Александр Константинович

Мать: ?