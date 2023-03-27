Саваренская (Архангельская) Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти24.12.1909
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Архангельский Семен Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1853
Дочь: Аретинская (Саваренская) Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Саваренский Константин Иванович
Рождение ребёнка
20.06.1854
Сын: Саваренский Павел Константинович
Отец ребёнка: Саваренский Константин Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1859
Сын: Саваренский Александр Константинович
Отец ребёнка: Саваренский Константин Иванович
Рождение ребёнка
16.06.1860
Сын: Саваренский Петр Константинович
Отец ребёнка: Саваренский Константин Иванович
Рождение ребёнка
17.01.1863
Сын: Саваренский Митрофан Константинович
Отец ребёнка: Саваренский Константин Иванович
Рождение ребёнка
22.05.1865
Сын: Саваренский Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Саваренский Константин Иванович
Рождение ребёнка
17.08.1866
Сын: Саваренский Александр Константинович
Отец ребёнка: Саваренский Константин Иванович
Смерть
24.12.1909