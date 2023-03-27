Саваренская (Архангельская) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саваренская (Архангельская) Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

24.12.1909

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Архангельский Семен Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саваренский Константин Иванович

Рождение ребёнка
08.02.1853

Дочь: Аретинская (Саваренская) Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Саваренский Константин Иванович

Рождение ребёнка
20.06.1854

Сын: Саваренский Павел Константинович

Отец ребёнка: Саваренский Константин Иванович

Рождение ребёнка
05.08.1859

Сын: Саваренский Александр Константинович

Отец ребёнка: Саваренский Константин Иванович

Рождение ребёнка
16.06.1860

Сын: Саваренский Петр Константинович

Отец ребёнка: Саваренский Константин Иванович

Рождение ребёнка
17.01.1863

Сын: Саваренский Митрофан Константинович

Отец ребёнка: Саваренский Константин Иванович

Рождение ребёнка
22.05.1865

Сын: Саваренский Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Саваренский Константин Иванович

Рождение ребёнка
17.08.1866

Сын: Саваренский Александр Константинович

Отец ребёнка: Саваренский Константин Иванович

Смерть
24.12.1909

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