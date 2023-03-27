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Саваренский Владимир Митрофанович
Саваренский Владимир Митрофанович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.07.1893
Пол
Мужской
Отец
Саваренский Митрофан Константинович
1863 г.р.
Мать
Саваренская (Смирнова) Анастасия Александровна
1870 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1893
Отец:
Саваренский Митрофан Константинович
Мать:
Саваренская Анастасия Александровна
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