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(Саваренская) Татьяна Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1914

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1914

Отец: Саваренский Митрофан Константинович

Мать: Саваренская Анастасия Александровна