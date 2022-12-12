Кравченко Пантелей Карпович
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Кравченко Карп Прокопьевич
Мать: Кравченко Параска
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кравченко Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1995
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область