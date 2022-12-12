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Кравченко Пантелей Карпович

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Место рождения

Ушкудык, Алгинский район, Актюбинская область

Дата рождения

1917

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Кравченко Карп Прокопьевич

Мать: Кравченко Параска

Ушкудык, Алгинский район, Актюбинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кравченко Пелагея

Ушкудык, Алгинский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кравченко Пелагея

Ушкудык, Алгинский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кравченко Пелагея

Ушкудык, Алгинский район, Актюбинская область
Смерть
1995
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
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