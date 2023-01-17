Кравченко Карп Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения13.10.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1868
Рождение ребёнка
1901
Сын: Кравченко Афанасий Карпович
Мать ребёнка: Кравченко Параска
Киевская губерния
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Головенко Василиса Карповна
Мать ребёнка: Кравченко Параска
Рождение ребёнка
1906
Сын: Кравченко Тимофей Карпович
Мать ребёнка: Кравченко Параска
Киевская губ., Васильковский уезд
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Кароль Прасковья Карповна
Мать ребёнка: Кравченко Параска
Рождение ребёнка
1912
Сын: Кравченко Григорий Карпович
Мать ребёнка: Кравченко Параска
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Копыльченко Наталья Карповна
Мать ребёнка: Кравченко Параска
Рождение ребёнка
1917
Сын: Кравченко Пантелей Карпович
Мать ребёнка: Кравченко Параска
Смерть
Неизвестно