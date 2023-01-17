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Кравченко Карп Прокопьевич

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Место рождения

Сорокотяги, Київська область

Дата рождения

13.10.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1868

Отец: Кравец Прокоп Варфоломеевич

Мать: Кравец Ксения Никоновна

Сорокотяги, Київська область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Кравченко Афанасий Карпович

Мать ребёнка: Кравченко Параска

Киевская губерния
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Головенко Василиса Карповна

Мать ребёнка: Кравченко Параска

Рождение ребёнка
1906

Сын: Кравченко Тимофей Карпович

Мать ребёнка: Кравченко Параска

Киевская губ., Васильковский уезд
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Кароль Прасковья Карповна

Мать ребёнка: Кравченко Параска

Рождение ребёнка
1912

Сын: Кравченко Григорий Карпович

Мать ребёнка: Кравченко Параска

Ушкудык, Алгинский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Копыльченко Наталья Карповна

Мать ребёнка: Кравченко Параска

Ушкудык, Алгинский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Кравченко Пантелей Карпович

Мать ребёнка: Кравченко Параска

Ушкудык, Алгинский район, Актюбинская область
Смерть
Неизвестно
Ушкудык, Алгинский район, Актюбинская область
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