Кравченко Параска
Место рожденияКиевская губерния
Дата рождения1877
Дата смерти1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Киевская губерния
Рождение ребёнка
1901
Сын: Кравченко Афанасий Карпович
Отец ребёнка: Кравченко Карп Прокопьевич
Киевская губерния
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Головенко Василиса Карповна
Отец ребёнка: Кравченко Карп Прокопьевич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Кравченко Тимофей Карпович
Отец ребёнка: Кравченко Карп Прокопьевич
Киевская губ., Васильковский уезд
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Кароль Прасковья Карповна
Отец ребёнка: Кравченко Карп Прокопьевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Кравченко Григорий Карпович
Отец ребёнка: Кравченко Карп Прокопьевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Копыльченко Наталья Карповна
Отец ребёнка: Кравченко Карп Прокопьевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Кравченко Пантелей Карпович
Отец ребёнка: Кравченко Карп Прокопьевич
Смерть
1948