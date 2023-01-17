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Кравченко Параска

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Место рождения

Киевская губерния

Дата рождения

1877

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Киевская губерния
Рождение ребёнка
1901

Сын: Кравченко Афанасий Карпович

Отец ребёнка: Кравченко Карп Прокопьевич

Киевская губерния
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Головенко Василиса Карповна

Отец ребёнка: Кравченко Карп Прокопьевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Кравченко Тимофей Карпович

Отец ребёнка: Кравченко Карп Прокопьевич

Киевская губ., Васильковский уезд
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Кароль Прасковья Карповна

Отец ребёнка: Кравченко Карп Прокопьевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Кравченко Григорий Карпович

Отец ребёнка: Кравченко Карп Прокопьевич

Ушкудык, Алгинский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Копыльченко Наталья Карповна

Отец ребёнка: Кравченко Карп Прокопьевич

Ушкудык, Алгинский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Кравченко Пантелей Карпович

Отец ребёнка: Кравченко Карп Прокопьевич

Ушкудык, Алгинский район, Актюбинская область
Смерть
1948
Ушкудык, Алгинский район, Актюбинская область
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