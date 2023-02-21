Кравченко Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Пантелей Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравченко Пантелей Карпович

Ушкудык, Алгинский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравченко Пантелей Карпович

Ушкудык, Алгинский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравченко Пантелей Карпович

Ушкудык, Алгинский район, Актюбинская область
Смерть
Неизвестно
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