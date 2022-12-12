Желтунов Александр Потапович
Место рождения
Дата рожденияС 1883 по 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
С 1883 по 1884
Бракосочетание
27.01.1902
жених казак А.П. Желтунов 18л(1884) невеста Воронежской губернии Валуйского уезда Троицкой волости хутора Лайзратова крестьянка У.А. Злобина 17л(1885). Оба первым браком. Поручители по жениху: ст. Нек... Показать все
Рождение ребёнка
03.10.1903
Дочь: Прасковья Александровна
Мать ребёнка: Желтунова Устинья Андреевна
Восприемники: казак Федор Белоусов и девица крестьянка Александра Филипповна Пышная
Рождение ребёнка
07.03.1906
Сын: Желтунов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Желтунова Устинья Андреевна
Восприемники: казак Дмитрий Хорников и казачка Екатерина Хомокова
Рождение ребёнка
25.07.1908
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Желтунова Устинья Андреевна
Восприемники: казак Федор Сергеевич Службин и мещанка г. Майкопа Василиса Дмитриевна Клименкова
Рождение ребёнка
16.07.1910
Дочь: Прасковья Александровна
Мать ребёнка: Желтунова Устинья Андреевна
восприемники: казак Дмитрий Хорошков и жена казака Надежда Службина
Рождение ребёнка
25.12.1912
Сын: Желтунов Иван Александрович
Мать ребёнка: Желтунова Устинья Андреевна
Восприемники: казак Усть-Лабинской Иван Михайлович Хорошков и жена казака Александра Филипповна Гавриленкова
Военная служба
13.04.1917
Должность/Звание рядовой Воинская часть 13-й Кубанский пластунский батальон Место рождения стнц. Усть-Лабинская Причина выбытия болен Малярия получил 10.03 на Турецком фронте. Дата события 13.04.1917... Показать все
Рождение ребёнка
23.11.1917
Дочь: Варвара Александровна
Мать ребёнка: Желтунова Устинья Андреевна
РОДИЛИСЬ БЛИЗНЕЦЫ александр и варвара. Восприемники: казак Яков Дронов и казачка Александра Филипповна Гавриленко(ва)
Рождение ребёнка
23.11.1917
Сын: Желтунов Александр Александрович
Мать ребёнка: Желтунова Устинья Андреевна
РОДИЛИСЬ БЛИЗНЕЦЫ александр и варвара Восприемники: казак Яков Дронов и казачка Александра Филипповна Гавриленко (Гавриленкова)
Место жительства
1920
Найдена запись ГАКК Ф.Р-234, оп.1, д.188. Поселенные списки домохозяев ст.Усть-Лабинской Краснодарского отдела по итогам переписи 1920г. Есть запись Домохозяин -Желтунов Александр Потап., язык русски... Показать все
Осуждение
1931
Ответ из МВД Краснодарского края от 29.06.2022 что дело на Александра 1883 г.р. осужденного в 1931году находится на хранении в ФСБ Краснодарского края
Смерть
Неизвестно