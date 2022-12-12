Желтунова (Злобина) Устинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желтунова (Злобина) Устинья Андреевна

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Место рождения

Лантратов, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Лантратов, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
невеста Воронежской губернии Валуйского уезда Троицкой волости хутора Лайзратова крестьянка. Запись в метрической книге по станице Усть-Лабинская
Бракосочетание
27.01.1902

Муж: Желтунов Александр Потапович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
жених казак А.П. Желтунов 18л(1884) невеста Воронежской губернии Валуйского уезда Троицкой волости хутора Лайзратова крестьянка У.А. Злобина 17л(1885). Оба первым браком. Поручители по жениху: ст. Нек... Показать все
Рождение ребёнка
03.10.1903

Дочь: Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Желтунов Александр Потапович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Федор Белоусов и девица крестьянка Александра Филипповна Пышная
Рождение ребёнка
07.03.1906

Сын: Желтунов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Желтунов Александр Потапович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Дмитрий Хорников и казачка Екатерина Хомокова
Рождение ребёнка
25.07.1908

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Желтунов Александр Потапович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Федор Сергеевич Службин и мещанка г. Майкопа Василиса Дмитриевна Клименкова
Рождение ребёнка
16.07.1910

Дочь: Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Желтунов Александр Потапович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
восприемники: казак Дмитрий Хорошков и жена казака Надежда Службина
Рождение ребёнка
25.12.1912

Сын: Желтунов Иван Александрович

Отец ребёнка: Желтунов Александр Потапович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Усть-Лабинской Иван Михайлович Хорошков и жена казака Александра Филипповна Гавриленкова
Рождение ребёнка
23.11.1917

Дочь: Варвара Александровна

Отец ребёнка: Желтунов Александр Потапович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
РОДИЛИСЬ БЛИЗНЕЦЫ александр и варвара. Восприемники: казак Яков Дронов и казачка Александра Филипповна Гавриленко(ва)
Рождение ребёнка
23.11.1917

Сын: Желтунов Александр Александрович

Отец ребёнка: Желтунов Александр Потапович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
РОДИЛИСЬ БЛИЗНЕЦЫ александр и варвара Восприемники: казак Яков Дронов и казачка Александра Филипповна Гавриленко (Гавриленкова)
Смерть
Неизвестно
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