Желтунова (Злобина) Устинья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
невеста Воронежской губернии Валуйского уезда Троицкой волости хутора Лайзратова крестьянка. Запись в метрической книге по станице Усть-Лабинская
Бракосочетание
27.01.1902
жених казак А.П. Желтунов 18л(1884) невеста Воронежской губернии Валуйского уезда Троицкой волости хутора Лайзратова крестьянка У.А. Злобина 17л(1885). Оба первым браком. Поручители по жениху: ст. Нек... Показать все
Рождение ребёнка
03.10.1903
Дочь: Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Желтунов Александр Потапович
Восприемники: казак Федор Белоусов и девица крестьянка Александра Филипповна Пышная
Рождение ребёнка
07.03.1906
Сын: Желтунов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Желтунов Александр Потапович
Восприемники: казак Дмитрий Хорников и казачка Екатерина Хомокова
Рождение ребёнка
25.07.1908
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Желтунов Александр Потапович
Восприемники: казак Федор Сергеевич Службин и мещанка г. Майкопа Василиса Дмитриевна Клименкова
Рождение ребёнка
16.07.1910
Дочь: Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Желтунов Александр Потапович
восприемники: казак Дмитрий Хорошков и жена казака Надежда Службина
Рождение ребёнка
25.12.1912
Сын: Желтунов Иван Александрович
Отец ребёнка: Желтунов Александр Потапович
Восприемники: казак Усть-Лабинской Иван Михайлович Хорошков и жена казака Александра Филипповна Гавриленкова
Рождение ребёнка
23.11.1917
Дочь: Варвара Александровна
Отец ребёнка: Желтунов Александр Потапович
РОДИЛИСЬ БЛИЗНЕЦЫ александр и варвара. Восприемники: казак Яков Дронов и казачка Александра Филипповна Гавриленко(ва)
Рождение ребёнка
23.11.1917
Сын: Желтунов Александр Александрович
Отец ребёнка: Желтунов Александр Потапович
РОДИЛИСЬ БЛИЗНЕЦЫ александр и варвара Восприемники: казак Яков Дронов и казачка Александра Филипповна Гавриленко (Гавриленкова)
Смерть
Неизвестно