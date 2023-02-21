Желтунова (Неизвестно) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1842
Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1862 и 1863года. РГВИА ф.14877 о.1. д.4006,4255
Бракосочетание
1860 или 1862
Вычислено. По исповедной росписи за 1860 год жены у Потапия не значится. А в ИР за 1862 год уже записана. Возраст у обоих одинаковый, значит они должны быть одного года рождения. РГВИА ф.14877 о.1. ... Показать все
Рождение ребёнка
1874
Сын: Желтунов Лукьян Потапович
Отец ребёнка: Желтунов Потапий Петрович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Акулина Потаповна
Отец ребёнка: Желтунов Потапий Петрович
Восприемники: бесрочноотпускной феерверкер Андрей Уколович Косов и казачка Прасковья Андреевна Колядина
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Желтунов Потапий Петрович
Дата рождения указана в деле осужденного в 1931 году.
Рождение ребёнка
С 1883 по 1884
Сын: Желтунов Александр Потапович
Отец ребёнка: Желтунов Потапий Петрович
Смерть
Неизвестно