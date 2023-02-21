Желтунова (Неизвестно) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желтунова (Неизвестно) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1862 и 1863года. РГВИА ф.14877 о.1. д.4006,4255
Бракосочетание
1860 или 1862

Муж: Желтунов Потапий Петрович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Вычислено. По исповедной росписи за 1860 год жены у Потапия не значится. А в ИР за 1862 год уже записана. Возраст у обоих одинаковый, значит они должны быть одного года рождения. РГВИА ф.14877 о.1. ... Показать все
Рождение ребёнка
1874

Сын: Желтунов Лукьян Потапович

Отец ребёнка: Желтунов Потапий Петрович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Акулина Потаповна

Отец ребёнка: Желтунов Потапий Петрович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: бесрочноотпускной феерверкер Андрей Уколович Косов и казачка Прасковья Андреевна Колядина
Рождение ребёнка
1881

Сын: Желтунов Евфим Потапович

Отец ребёнка: Желтунов Потапий Петрович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Дата рождения указана в деле осужденного в 1931 году.
Рождение ребёнка
С 1883 по 1884

Сын: Желтунов Александр Потапович

Отец ребёнка: Желтунов Потапий Петрович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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