Желтунов Потапий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти20.12.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1842
Отец: Желтунов Петр
Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи 1852 и 1860 года и Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1862 и 1863год. в 1852г. указан как Платон РГВИА ф.14877 о.1. д.1594,400... Показать все
Место жительства
1850 или 1912
Вычислено. Брат Евсей уже был указан в МК за 1850год. Предполагаем что все семейство уже жило в станице.
Бракосочетание
1860 или 1862
Вычислено. По исповедной росписи за 1860 год жены у Потапия не значится. А в ИР за 1862 год уже записана. Возраст у обоих одинаковый, значит они должны быть одного года рождения. РГВИА ф.14877 о.1. ... Показать все
Рождение ребёнка
1874
Сын: Желтунов Лукьян Потапович
Мать ребёнка: Желтунова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Акулина Потаповна
Мать ребёнка: Желтунова Александра Ивановна
Восприемники: бесрочноотпускной феерверкер Андрей Уколович Косов и казачка Прасковья Андреевна Колядина
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Желтунова Александра Ивановна
Дата рождения указана в деле осужденного в 1931 году.
Рождение ребёнка
С 1883 по 1884
Сын: Желтунов Александр Потапович
Мать ребёнка: Желтунова Александра Ивановна
Смерть
20.12.1912
Запись в метрической книге. Умер в 76 лет от старческого маразма