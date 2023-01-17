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Желтунов Алексей Александрович

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Место рождения

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

07.03.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1906

Отец: Желтунов Александр Потапович

Мать: Желтунова Устинья Андреевна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Дмитрий Хорников и казачка Екатерина Хомокова
Бракосочетание
1927

Жена: Желтунова Пелагея Григорьевна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1928

Сын: Желтунов Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Желтунова Пелагея Григорьевна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Военная служба
25.05.1941
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1906 Дата призыва: 25.05.1941 Усть-Лабинский РВК, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н Дата призыва: 25.05.1941 Воинское звание: рядовой Дата выбытия... Показать все
Смерть
Неизвестно
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