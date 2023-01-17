Желтунов Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения07.03.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1906
Восприемники: казак Дмитрий Хорников и казачка Екатерина Хомокова
Бракосочетание
1927
Рождение ребёнка
1928
Сын: Желтунов Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Желтунова Пелагея Григорьевна
Военная служба
25.05.1941
Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1906 Дата призыва: 25.05.1941 Усть-Лабинский РВК, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н Дата призыва: 25.05.1941 Воинское звание: рядовой Дата выбытия... Показать все
Смерть
Неизвестно