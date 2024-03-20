Арманд Евгений Иванович
Место рожденияMoscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
Дата рождения1809
Дата смерти1890
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Armand Jean-Louis
Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
Рождение ребёнка
1840
Сын: Арманд Евгений Евгеньевич
Мать ребёнка: Арманд Мария Францевна
Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Арманд Мария Францевна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Арманд Мария Францевна
Работа или профессия
Неизвестно
Купец 1-й гильдии, мануфактур-советник
Смерть
1890
Pushkino, Moskovskaya oblast, Russia
Похороны
Неизвестно
Pushkino, Pushkinsky District, Moscow Oblast, Russia, Nikolsky Cathedral cemetery