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Арманд Евгений Иванович

Место рождения

Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia

Дата рождения

1809

Дата смерти

1890

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Armand Jean-Louis

Мать: Armand Елизавета Осиповна (Sabine)

Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
Рождение ребёнка
1840

Сын: Арманд Евгений Евгеньевич

Мать ребёнка: Арманд Мария Францевна

Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
Рождение ребёнка
1843

Сын: Арманд Адольф Евгеньевич

Мать ребёнка: Арманд Мария Францевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Арманд Эмиль Евгеньевич

Мать ребёнка: Арманд Мария Францевна

Работа или профессия
Неизвестно
Купец 1-й гильдии, мануфактур-советник
Смерть
1890
Pushkino, Moskovskaya oblast, Russia
Похороны
Неизвестно
Pushkino, Pushkinsky District, Moscow Oblast, Russia, Nikolsky Cathedral cemetery
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