Арманд (Пашковская) Мария Францевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Сын: Арманд Евгений Евгеньевич
Отец ребёнка: Арманд Евгений Иванович
Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Арманд Евгений Иванович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Арманд Евгений Иванович
Смерть
1901
Похороны
Неизвестно
Кладбище при Никольском храме, Пушкино