Арманд (Пашковская) Мария Францевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арманд (Пашковская) Мария Францевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

1901

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Арманд Евгений Евгеньевич

Отец ребёнка: Арманд Евгений Иванович

Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
Рождение ребёнка
1843

Сын: Арманд Адольф Евгеньевич

Отец ребёнка: Арманд Евгений Иванович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Арманд Эмиль Евгеньевич

Отец ребёнка: Арманд Евгений Иванович

Смерть
1901
Похороны
Неизвестно
Кладбище при Никольском храме, Пушкино
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