Арманд Адольф Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Арманд Евгений Иванович
Мать: Арманд Мария Францевна
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Арманд Александра Александровна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Репман Елена Адольфовна
Мать ребёнка: Арманд Александра Александровна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Маргарита Адольфовна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1921