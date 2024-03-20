Арманд Адольф Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арманд Адольф Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Арманд Евгений Иванович

Мать: Арманд Мария Францевна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Арманд Андрей Адольфович

Мать ребёнка: Арманд Александра Александровна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Репман Елена Адольфовна

Мать ребёнка: Арманд Александра Александровна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Маргарита Адольфовна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арманд Александра Александровна

Смерть
1921
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