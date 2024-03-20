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Арманд Андрей Адольфович
Арманд Андрей Адольфович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1875
Дата смерти
1884
Пол
Мужской
Отец
Арманд Адольф Евгеньевич
1843 г.р.
Мать
Арманд (Ленгольд) Александра Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец:
Арманд Адольф Евгеньевич
Мать:
Арманд Александра Александровна
Смерть
1884
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