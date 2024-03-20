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(Арманд) Маргарита Адольфовна
(Арманд) Маргарита Адольфовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1881
Дата смерти
1882
Пол
Женский
Отец
Арманд Адольф Евгеньевич
1843 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец:
Арманд Адольф Евгеньевич
Мать:
?
Смерть
1882
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