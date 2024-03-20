(Арманд) Маргарита Адольфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Арманд) Маргарита Адольфовна

(Арманд) Маргарита Адольфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1882

Пол

Женский

Отец

1843 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Арманд Адольф Евгеньевич

Мать: ?

Смерть
1882
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close