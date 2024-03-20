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Armand Jean-Louis

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Armand Paul

Мать: Armand Angelique

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Armand Елизавета

Мать ребёнка: Armand Елизавета Осиповна (Sabine)

Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
Рождение ребёнка
1809

Сын: Арманд Евгений Иванович

Мать ребёнка: Armand Елизавета Осиповна (Sabine)

Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Armand Marie Barbe

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Hekke София Ивановна

Мать ребёнка: Armand Елизавета Осиповна (Sabine)

Смерть
1855
Москва
Похороны
Неизвестно
Введенское кладбище, Москва
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