Armand Jean-Louis
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Armand Paul
Мать: Armand Angelique
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Armand Елизавета
Мать ребёнка: Armand Елизавета Осиповна (Sabine)
Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Armand Елизавета Осиповна (Sabine)
Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Armand Marie Barbe
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Hekke София Ивановна
Мать ребёнка: Armand Елизавета Осиповна (Sabine)
Смерть
1855
Москва
Похороны
Неизвестно
Введенское кладбище, Москва