Armand Paul
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти1828
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1786
Сын: Armand Jean-Louis
Мать ребёнка: Armand Angelique
Работа или профессия
Неизвестно
зажиточный нормандский крестьянин, сочувствовал роялистам
Смерть
1828
Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
Похороны
Неизвестно
Vvedenskoe cemetery, Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia