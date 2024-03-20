Armand Paul — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Armand Paul

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Armand Jean-Louis

Мать ребёнка: Armand Angelique

Работа или профессия
Неизвестно
зажиточный нормандский крестьянин, сочувствовал роялистам
Смерть
1828
Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
Похороны
Неизвестно
Vvedenskoe cemetery, Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
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