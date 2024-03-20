Armand (Taton) Елизавета Осиповна (Sabine) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Armand (Taton) Елизавета Осиповна (Sabine)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

1817

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Armand Елизавета

Отец ребёнка: Armand Jean-Louis

Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
Рождение ребёнка
1809

Сын: Арманд Евгений Иванович

Отец ребёнка: Armand Jean-Louis

Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Hekke София Ивановна

Отец ребёнка: Armand Jean-Louis

Смерть
1817
Похороны
Неизвестно
Лефортовское (Немецкое) кладбище, Москва, однако надгробие, по-видимому, перенесено на другой участок
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