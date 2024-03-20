Armand (Taton) Елизавета Осиповна (Sabine)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Armand Елизавета
Отец ребёнка: Armand Jean-Louis
Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Armand Jean-Louis
Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Hekke София Ивановна
Отец ребёнка: Armand Jean-Louis
Смерть
1817
Похороны
Неизвестно
Лефортовское (Немецкое) кладбище, Москва, однако надгробие, по-видимому, перенесено на другой участок