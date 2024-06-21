Федосеев Василий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1911
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосеев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Федосеева Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Федосеева Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
05.10.1942
Дочь: Бородько Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Федосеева Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Федосеева Прасковья Петровна
Смерть
1947