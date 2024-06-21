Федосеев Василий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеев Василий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1911

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1911

Отец: Федосеев Семен Васильевич

Мать: Федосеева Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Федосеева Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Федосеева Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
05.10.1942

Дочь: Бородько Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Федосеева Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Федосеева Прасковья Петровна

Смерть
1947

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