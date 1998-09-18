Федосеева Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1912
Дата смерти18.09.1998
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1912
Отец: Овчинников Петр Никитович
Мать: Аксинья
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Федосеев Василий Семенович
Рождение ребёнка
05.10.1942
Дочь: Бородько Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Федосеев Василий Семенович
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Федосеев Василий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосеев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Федосеев Василий Семенович
Смерть
18.09.1998