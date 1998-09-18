Федосеева Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева Прасковья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1912

Дата смерти

18.09.1998

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1912

Отец: Овчинников Петр Никитович

Мать: Аксинья

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Федосеев Василий Семенович

Рождение ребёнка
05.10.1942

Дочь: Бородько Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Федосеев Василий Семенович

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Федосеев Василий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Федосеев Василий Семенович

Смерть
18.09.1998
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