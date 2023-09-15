Овчинников Петр Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Петр Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1912

Дочь: Федосеева Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Аксинья

Рождение ребёнка
1923

Сын: Михаил Петрович

Мать ребёнка: Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Петрович

Мать ребёнка: Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Аксинья

Смерть
Неизвестно
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