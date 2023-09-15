Овчинников Петр Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1912
Дочь: Федосеева Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
1923
Сын: Михаил Петрович
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Петрович
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Аксинья
Смерть
Неизвестно