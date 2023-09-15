Федосеева Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Григорьев Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1911
Сын: Федосеев Василий Семенович
Отец ребёнка: Федосеев Семен Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосеев Николай Семенович
Отец ребёнка: Федосеев Семен Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосеев Александр Семенович
Отец ребёнка: Федосеев Семен Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосеев Алексей Семенович
Отец ребёнка: Федосеев Семен Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федосеев Семен Васильевич
Смерть
Неизвестно