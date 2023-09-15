Федосеева Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Григорьев Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1911

Сын: Федосеев Василий Семенович

Отец ребёнка: Федосеев Семен Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Николай Семенович

Отец ребёнка: Федосеев Семен Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Александр Семенович

Отец ребёнка: Федосеев Семен Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Алексей Семенович

Отец ребёнка: Федосеев Семен Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Иван Семенович

Отец ребёнка: Федосеев Семен Васильевич

Смерть
Неизвестно
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