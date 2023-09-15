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Федосеев Семен Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Федосеев Василий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1911

Сын: Федосеев Василий Семенович

Мать ребёнка: Федосеева Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Николай Семенович

Мать ребёнка: Федосеева Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Александр Семенович

Мать ребёнка: Федосеева Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Алексей Семенович

Мать ребёнка: Федосеева Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Иван Семенович

Мать ребёнка: Федосеева Екатерина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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