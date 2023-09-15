Федосеев Семен Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Федосеев Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1911
Сын: Федосеев Василий Семенович
Мать ребёнка: Федосеева Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосеев Николай Семенович
Мать ребёнка: Федосеева Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосеев Александр Семенович
Мать ребёнка: Федосеева Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосеев Алексей Семенович
Мать ребёнка: Федосеева Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федосеева Екатерина Алексеевна
Смерть
Неизвестно