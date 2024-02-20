Золото (Тохтамыш) Александра Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золото (Тохтамыш) Александра Федосеевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
18.07.1893

Муж: Золото Николай Кирьянович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1893г.лист-227,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-2-6 кадр-226
Рождение ребёнка
27.06.1894

Дочь: Агафья Николаевна

Отец ребёнка: Золото Николай Кирьянович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1894г.лист-13,зап.-40,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-14
Рождение ребёнка
21.12.1895

Сын: Золото Василий Николаевич

Отец ребёнка: Золото Николай Кирьянович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1895г.лист-87,зап.-97,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-88
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Феодосия Николаевна

Отец ребёнка: Золото Николай Кирьянович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
29.05.1900

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Золото Николай Кирьянович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1900г.лист-177,зап.-33,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-183
Рождение ребёнка
27.09.1902

Дочь: Кириакия Николаевна

Отец ребёнка: Золото Николай Кирьянович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-92,зап.-63,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-92
Рождение ребёнка
21.01.1905

Дочь: Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Золото Николай Кирьянович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к1905г.лист-80,зап.-10,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр 81
Рождение ребёнка
01.06.1909

Дочь: София Николаевна

Отец ребёнка: Золото Николай Кирьянович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1909г.лист-153,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-154
Рождение ребёнка
17.05.1912

Дочь: Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Золото Николай Кирьянович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1912г.лист-20,зап.-44,ГАДО,Ф - 426-2-13 кадр-21.
Рождение ребёнка
27.02.1916

Дочь: Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Золото Николай Кирьянович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская Церковь,м/к-1916г.лист-3,зап.-14,ГАДО,Ф - 426-2-14 кадр-5
Смерть
Неизвестно
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