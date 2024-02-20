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(Золото) Кириакия Николаевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

27.09.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1902

Отец: Золото Николай Кирьянович

Мать: Золото Александра Федосеевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-92,зап.-63,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-92
Крещение
28.09.1902
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426- 2-9 кадр-92,м/к-1902г.лист-92,зап.-63 | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Стефан Кирьянович Золото и Елена Стефановна Золото
Смерть
Неизвестно
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