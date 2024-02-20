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(Золото) Варвара Николаевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

27.02.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1916

Отец: Золото Николай Кирьянович

Мать: Золото Александра Федосеевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская Церковь,м/к-1916г.лист-3,зап.-14,ГАДО,Ф - 426-2-14 кадр-5
Крещение
29.02.1916
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-2-14 кадр-4,м/к-1916г.лист-3,зап.-14 | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Алексей Стефанович Цумбек и Варвара Антоновна Цумбек
Смерть
Неизвестно
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