(Золото) Анастасия Николаевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения21.01.1905
Дата смерти08.02.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1905
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к1905г.лист-80,зап.-10,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр 81
Крещение
22.01.1905
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-2-19 кадр-81,м/к-1905г.лист-80,зап.-10 | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Георгий Кичкин и его дочь Мария
Смерть
08.02.1906
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь-оспа | Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-186,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-190
Похороны
09.02.1906
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /