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Золото Василий Николаевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

21.12.1895

Дата смерти

20.06.1816

Пол

Мужской

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
20.06.1816
д.Нижний Скробов Барановичского р-на Брестской обл.Республика Белорусь
Причина смерти: Умер от ран | Список безвозвратных потерь 19-го Костромского пехотного полка
Рождение
21.12.1895

Отец: Золото Николай Кирьянович

Мать: Золото Александра Федосеевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1895г.лист-87,зап.-97,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-88
Крещение
22.12.1895
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-88,м/к-1895г.лист-87,зап.-97 | Восприемники: Новокаракубский поселянин-запасн.солдат - Стефан Кирьянович Золото и его сестра Мария Ктрьяновна Золото
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