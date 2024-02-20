Золото Василий Николаевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения21.12.1895
Дата смерти20.06.1816
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Смерть
20.06.1816
д.Нижний Скробов Барановичского р-на Брестской обл.Республика Белорусь
Причина смерти: Умер от ран | Список безвозвратных потерь 19-го Костромского пехотного полка
Рождение
21.12.1895
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1895г.лист-87,зап.-97,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-88
Крещение
22.12.1895
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-88,м/к-1895г.лист-87,зап.-97 | Восприемники: Новокаракубский поселянин-запасн.солдат - Стефан Кирьянович Золото и его сестра Мария Ктрьяновна Золото