(Золото) Феодосия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Золото) Феодосия Николаевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

23.02.1899

Пол

Женский

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: Золото Николай Кирьянович

Мать: Золото Александра Федосеевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
23.02.1899
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь-корь | Николаевская церковь,м/к-1899г.лист-146,зап.-8,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-150
Похороны
24.02.1899
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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