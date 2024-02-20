(Золото) Феодосия Николаевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1898
Дата смерти23.02.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
23.02.1899
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь-корь | Николаевская церковь,м/к-1899г.лист-146,зап.-8,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-150
Похороны
24.02.1899
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /