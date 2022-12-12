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Скопинцев Афанасий Мартинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

13.02.1814

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Скопинцев Мартин Ульянов

Мать: Скопинцева Ирина

Бракосочетание
30.04.1766

Жена: Скопинцева Евдокия Дронова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Скопинцев Фёдор Афанасьев

Мать ребёнка: Скопинцева Евдокия Дронова

Рождение ребёнка
28.02.1788

Сын: Скопинцев Василий Афанасьев

Мать ребёнка: Скопинцева Евдокия Дронова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
13.02.1814
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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