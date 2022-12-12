Скопинцев Афанасий Мартинов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смерти13.02.1814
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: Скопинцев Мартин Ульянов
Мать: Скопинцева Ирина
Бракосочетание
30.04.1766
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Скопинцев Фёдор Афанасьев
Мать ребёнка: Скопинцева Евдокия Дронова
Рождение ребёнка
28.02.1788
Сын: Скопинцев Василий Афанасьев
Мать ребёнка: Скопинцева Евдокия Дронова
Смерть
13.02.1814