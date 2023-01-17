Скопинцева Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скопинцева Ирина

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Скопинцев Афанасий Мартинов

Отец ребёнка: Скопинцев Мартин Ульянов

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Скопинцев Пётр Мартинов

Отец ребёнка: Скопинцев Мартин Ульянов

Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Ульяна Мартинова

Отец ребёнка: Скопинцев Мартин Ульянов

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Скопинцев Василий Мартинов

Отец ребёнка: Скопинцев Мартин Ульянов

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Хрестинья Мартинова

Отец ребёнка: Скопинцев Мартин Ульянов

Рождение ребёнка
04.04.1765

Дочь: Евдокия Мартинова

Отец ребёнка: Скопинцев Мартин Ульянов

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.08.1767

Сын: Скопинцев Стефан Мартинов

Отец ребёнка: Скопинцев Мартин Ульянов

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скопинцев Мартин Ульянов

Смерть
Неизвестно
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