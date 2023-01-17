Скопинцева Ирина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Скопинцев Афанасий Мартинов
Отец ребёнка: Скопинцев Мартин Ульянов
Рождение ребёнка
Около 1751
Отец ребёнка: Скопинцев Мартин Ульянов
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Ульяна Мартинова
Отец ребёнка: Скопинцев Мартин Ульянов
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Скопинцев Василий Мартинов
Отец ребёнка: Скопинцев Мартин Ульянов
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Хрестинья Мартинова
Отец ребёнка: Скопинцев Мартин Ульянов
Рождение ребёнка
04.04.1765
Дочь: Евдокия Мартинова
Отец ребёнка: Скопинцев Мартин Ульянов
Рождение ребёнка
02.08.1767
Сын: Скопинцев Стефан Мартинов
Отец ребёнка: Скопинцев Мартин Ульянов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно