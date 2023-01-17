Скопинцева Евдокия Дронова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1766
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Скопинцев Фёдор Афанасьев
Отец ребёнка: Скопинцев Афанасий Мартинов
Рождение ребёнка
28.02.1788
Сын: Скопинцев Василий Афанасьев
Отец ребёнка: Скопинцев Афанасий Мартинов
Смерть
Неизвестно