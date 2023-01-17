Скопинцева Евдокия Дронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкопинцева Евдокия Дронова

Скопинцева Евдокия Дронова

avatar

Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
30.04.1766

Муж: Скопинцев Афанасий Мартинов

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Скопинцев Фёдор Афанасьев

Отец ребёнка: Скопинцев Афанасий Мартинов

Рождение ребёнка
28.02.1788

Сын: Скопинцев Василий Афанасьев

Отец ребёнка: Скопинцев Афанасий Мартинов

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close