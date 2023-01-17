Скопинцев Мартин Ульянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1729
Дата смерти14.08.1775
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: Скопинцев Ульян Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Скопинцев Афанасий Мартинов
Мать ребёнка: Скопинцева Ирина
Рождение ребёнка
Около 1751
Мать ребёнка: Скопинцева Ирина
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Ульяна Мартинова
Мать ребёнка: Скопинцева Ирина
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Скопинцев Василий Мартинов
Мать ребёнка: Скопинцева Ирина
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Хрестинья Мартинова
Мать ребёнка: Скопинцева Ирина
Рождение ребёнка
04.04.1765
Дочь: Евдокия Мартинова
Мать ребёнка: Скопинцева Ирина
Рождение ребёнка
02.08.1767
Сын: Скопинцев Стефан Мартинов
Мать ребёнка: Скопинцева Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скопинцева Ирина
Смерть
14.08.1775