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Скопинцев Мартин Ульянов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

14.08.1775

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: Скопинцев Ульян Григорьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Скопинцев Афанасий Мартинов

Мать ребёнка: Скопинцева Ирина

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Скопинцев Пётр Мартинов

Мать ребёнка: Скопинцева Ирина

Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Ульяна Мартинова

Мать ребёнка: Скопинцева Ирина

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Скопинцев Василий Мартинов

Мать ребёнка: Скопинцева Ирина

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Хрестинья Мартинова

Мать ребёнка: Скопинцева Ирина

Рождение ребёнка
04.04.1765

Дочь: Евдокия Мартинова

Мать ребёнка: Скопинцева Ирина

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.08.1767

Сын: Скопинцев Стефан Мартинов

Мать ребёнка: Скопинцева Ирина

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скопинцева Ирина

Смерть
14.08.1775
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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