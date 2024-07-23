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Гордеев Димитрий Григорьевич

Место рождения

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Гордеев Григорий Сергеевич

Мать: Гордеева Домна Кононовна

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордеева Анна Сидоровна

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Гордеева Анна Сидоровна

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Матрёна Дмитриевна

Мать ребёнка: Гордеева Анна Сидоровна

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Гордеева Анна Сидоровна

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Гордеева Анна Сидоровна

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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