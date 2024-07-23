Гордеев Димитрий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гордеева Анна Сидоровна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Гордеева Анна Сидоровна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Матрёна Дмитриевна
Мать ребёнка: Гордеева Анна Сидоровна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Гордеева Анна Сидоровна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Гордеева Анна Сидоровна
Смерть
Неизвестно