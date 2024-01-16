Гордеева Домна Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева Домна Кононовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Гордеев Димитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Гордеев Григорий Сергеевич

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Гордеев Никифор Георгиевич

Отец ребёнка: Гордеев Григорий Сергеевич

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Гордеев Гаврил Григорьевич

Отец ребёнка: Гордеев Григорий Сергеевич

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеев Григорий Сергеевич

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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