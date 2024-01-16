Гордеева Домна Кононовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Сын: Гордеев Димитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Гордеев Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Гордеев Никифор Георгиевич
Отец ребёнка: Гордеев Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Гордеев Гаврил Григорьевич
Отец ребёнка: Гордеев Григорий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно