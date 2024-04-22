Гордеев Григорий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Гордеев Сергей Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1827
Сын: Гордеев Димитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Гордеева Домна Кононовна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Гордеев Никифор Георгиевич
Мать ребёнка: Гордеева Домна Кононовна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Гордеев Гаврил Григорьевич
Мать ребёнка: Гордеева Домна Кононовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гордеева Домна Кононовна
Смерть
Неизвестно