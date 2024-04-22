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Гордеев Григорий Сергеевич

Место рождения

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Гордеев Сергей Иванович

Мать: ?

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Гордеев Димитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Гордеева Домна Кононовна

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Гордеев Никифор Георгиевич

Мать ребёнка: Гордеева Домна Кононовна

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Гордеев Гаврил Григорьевич

Мать ребёнка: Гордеева Домна Кононовна

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордеева Домна Кононовна

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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