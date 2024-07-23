Гордеева Анна Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Гордеев Димитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Матрёна Дмитриевна
Отец ребёнка: Гордеев Димитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Гордеев Димитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Гордеев Димитрий Григорьевич
Смерть
Неизвестно