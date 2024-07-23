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Гордеева Анна Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеев Димитрий Григорьевич

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Гордеев Димитрий Григорьевич

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Матрёна Дмитриевна

Отец ребёнка: Гордеев Димитрий Григорьевич

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Гордеев Димитрий Григорьевич

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Гордеев Димитрий Григорьевич

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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