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Сечкова Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1871

Дата смерти

После 1953

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Сечков Захар Герасимович

Отец ребёнка: Сечков Герасим Иосифович

Рождение ребёнка
26.01.1913

Сын: Сечков Сергей Герасимович

Отец ребёнка: Сечков Герасим Иосифович

Заложье, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.01.1915

Дочь: Варвара Герасимовна

Отец ребёнка: Сечков Герасим Иосифович

Рождение ребёнка
?.02.1918

Дочь: Серафима Герасимовна

Отец ребёнка: Сечков Герасим Иосифович

Место жительства
После ?.10.1953
Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сечков Герасим Иосифович

Смерть
После 1953
на основании хозяйственной книги
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