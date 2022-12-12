Сечкова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1871
Дата смертиПосле 1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Сечков Герасим Иосифович
Рождение ребёнка
26.01.1913
Сын: Сечков Сергей Герасимович
Отец ребёнка: Сечков Герасим Иосифович
Заложье, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.01.1915
Дочь: Варвара Герасимовна
Отец ребёнка: Сечков Герасим Иосифович
Рождение ребёнка
?.02.1918
Дочь: Серафима Герасимовна
Отец ребёнка: Сечков Герасим Иосифович
Место жительства
После ?.10.1953
Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1953
на основании хозяйственной книги