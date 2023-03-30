Харитонова (Сечкова) Мария Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова (Сечкова) Мария Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1887

Отец: Сечков Герасим Осипович(Иосифович)

Мать: Сечкова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дроздова Надежда

Отец ребёнка: Харитонов Неизв

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Харитонов Неизв

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Харитонов Неизв

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонов Неизв

Смерть
Неизвестно
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