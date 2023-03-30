Харитонова (Сечкова) Мария Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1887
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дроздова Надежда
Отец ребёнка: Харитонов Неизв
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Харитонов Неизв
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Харитонов Неизв
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харитонов Неизв
Смерть
Неизвестно